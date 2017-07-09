Правоохоронці викрила схему розтрати держкоштів керівниками обленерго

Поліція розкрила схему розтрати державних коштів керівниками обленерго. Правоохоронці з'ясували, що лише за рік зловмисники завдали державі збитків на 105 млн гривень.

"Керівники кількох обленерго, отримавши гроші від громадян, надавали з цих коштів поворотну фінансову допомогу іншим підприємствам. Водночас посадові особи достовірно знали, що ця допомога не буде повернута. Пізніше обленерго доручали підконтрольним фіктивним підприємствам стягувати з підприємств-боржників раніше надані їм кошти. Ці підприємства повертали фінансову допомогу на рахунки підконтрольних фіктивних фірм, які їм вказували керівники обленерго. Однак стягнуті кошти на рахунки обленерго не перераховувалися. Натомість зловмисники переводили їх у готівку і привласнювали", - повідомляє Головне слідче управління Національної поліції України.

Слідчі та оперативники завершили досудове розслідування за фактами розтрати державних коштів щодо цих керівників обленерго. Правоохоронні органи з'ясували, що тільки в 2015 році зловмисники завдали державі збитків на 105 мільйонів гривень.

За даними поліції, трьом керівникам обленерго повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) і ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, Військова прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно посадовців прикордонної служби щодо розтрати коштів, виділених на проект "Стіна".