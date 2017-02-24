Правоохоронці викрили корупційний механізм відшкодування ПДВ посадовцями ДФС

Корупціонери вимагали 70 млн грн з комерційної структури за повернення з бюджету трьохсот мільйонів гривень ПДВ

Співробітники СБУ (Служби безпеки України) спільно з Генеральною прокуратурою викрили корупційний механізм відшкодування податку на додану вартість, організований чиновниками Державної фіскальної служби.

Працівники структурних підрозділів Офісу великих платників податків ДФС систематично вимагали гроші з бізнесменів за неперешкоджання у відшкодуванні з держбюджету податку на додану вартість, повідомляє прес-служба СБУ.

Як посередників зловмисники залучали колишніх працівників правоохоронних органів.

Співробітники спецслужби викрили працівників Офісу на вимаганні сімдесяти мільйонів гривень з комерційної структури за повернення з бюджету трьохсот мільйонів гривень ПДВ.

Правоохоронці в рамках відкритого кримінального провадження затримали у Києві групу посередників і спільників при отриманні першої половини хабара.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, що одного з депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області Служба безпеки України спільно з поліцією і прокуратурою затримала при отриманні неправомірної вигоди.