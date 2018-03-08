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Правоохоронці викрили наркомафію з 300 тоннами маку

"На "чорному ринку" вартість такого наркотику становить понад 360 мільйонів гривень"
Співробітники прокуратури Донецької області спільно з Нацполіцією викрили діяльність наркомафії, яка діяла на території декількох областей.
Правоохоронці викрили наркомафію з 300 тоннами маку Фото: gp.gov.ua

Правоохоронці задокументували факт збуту членами наркомафії майже 300 тонн насіння маку, придатного для виготовлення 4,5 тонн опію ацетильованого, повідомляє прес-служба Генпрокуратури, інформує "Українська правда".


Фото: gp.gov.ua

Правоохоронці встановили, що група наркодилерів постачала мак снодійний під виглядом харчового продукту та збувала його на території Донецької, Запорізької, Львівської, Рівненської, Сумської та Черкаської областей.

Серед спільників наркоділків були співробітники поліції, які прикривали злочинну діяльність.   

Кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України було розпочато у липні.

"Зібравши достатню доказову базу, правоохоронцями проведено понад 70 санкціонованих обшуків. П’ять основних фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться в повідомленні. 

Правоохоронці вилучили понад 75 тонн насіння опійного маку з домішками макової соломки, 4 мільйони 844 тисяч гривень, майже 99 тисяч доларів, 475 євро, зброю та набої, автомобілі еліт-класу, на яких пересувались наркоділки, оргтехніку, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. 

Також пакет з маковою соломкою виявили і в одного з викритих у злочинній діяльності поліцейських.

Затриманим наркоділкам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виготовлення чи збут наркотиків) КК України. 

Нагадаємо, за клопотанням військової прокуратури Західного регіону України мешканцю Закарпаття, якого підозрюють у виготовленні та неодноразовому збуті опію, обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу визначено 15,5 мільйонів гривень застави.

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03 08 2018 15:02
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