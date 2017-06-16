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Правоохоронці викрили в.о. директора аеропорту Черкас на хабарництві

Чиновниця та її спільниця вимагали від місцевого підприємця 70 тис. гривень
Співробітники прокуратури затримали виконувача обов'язків директора аеропорту Черкас за підозрою у хабарництві.
Правоохоронці викрили в.о. директора аеропорту Черкас на хабарництві Фото: facebook.com/LarysaSargan

"Затримано в.о. директора комунального підприємства "Аеропорт Черкаси" Черкаської обласної ради, яка разом із спільницею протягом червня 2017 року вимагала неправомірну вигоду в сумі 70 тис. гривень", - повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Згідно з інформацією прес-служби, була отримана перша частина хабара у сумі 50 тис. гривень від директора одного з товариств за сприяння в укладенні договору оренди приміщення та земельної ділянки, які перебувають на балансі комунального підприємства.

Обидвох чиновників затримали за ст. 208 КПК України. Тривають слідчі дії.

Як відомо, аеропорт "Черкаси" був побудований в 1984 році і на той час вважався одним з найбільших на території України. Однак з розпадом СРСР аеропорт втратив свій міжнародний статус і став обслуговувати внутрішні чартерні рейси і в основному використовувався як запасний аеродром. У 1997 році аеропорт припинив приймати літаки, а в 2001 був закритий через проблеми з фінансуванням.

У 2007 році він отримав новий сертифікат і відновив свою роботу. З 2007 по 2009 роки аеропорт був реконструйований, на ньому відновили злітну смугу і термінал. З 2011 року аеропорт працював не за призначенням через близьке розташування аеропорту "Бориспіль" (200 км). "Черкаси" також вважаються запасним на випадок непередбачуваних ситуацій і поганих погодних умов.

Нагадаємо, що Галицький районний суд Львова у четвер, 20 квітня, обрав заступнику генерального директора "Міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького" Романові Зазуляку, затриманому на хабарі, запобіжний захід у вигляду арешту на 60 діб.

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16 06 2017 19:37
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