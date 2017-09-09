Правоохоронці вилучили у жителя Київської області арсенал зброї та боєприпасів, – ФОТО
Санкціонований обшук проводили співробітники Бориспільської прокуратури та поліції спільно з працівниками Управління захисту економіки Київщини, в рамках розслідування кримінального провадження ч.2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Криміналного кодексу України, повідомляє ГУ НП в Київській області.
Вилучену зброю відправили на експертизи. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
ГУ НП у Київській області
ГУ НП у Київській області
ГУ НП у Київській області
ГУ НП у Київській області
ГУ НП у Київській області
ГУ НП у Київській області
ГУ НП у Київській області
ГУ НП у Київській області
ГУ НП у Київській області
Нагадаємо, працівники Служби безпеки України виявили в київському Гідропарку схованку з великою кількістю боєприпасів.
У селі Удачне Покровського району Донецької області місцевий мешканець відкопав на власному городі схрон зброї.
У районному центрі Кринички на Дніпропетровщині 55-річний місцевий житель розважався киданням гранат у ставок.
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