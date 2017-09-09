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Правоохоронці вилучили у жителя Київської області арсенал зброї та боєприпасів, – ФОТО

Житель села на Київщині незаконно зберігав удома велику кількість зброї та набоїв
Понад дві з половиною тисячі різнокаліберних набоїв, автоматичну зброю, пістолети "Форт", "Бракнінг", Глок", "ТТ" і низку магазинів, споряджених різноманітними набоями зберігав у своєму будинку житель села Старі Петрівці Вишгородского району Київської області.
Правоохоронці вилучили у жителя Київської області арсенал зброї та боєприпасів, – ФОТО Фото: ГУ НП у Київській області

Санкціонований обшук проводили співробітники Бориспільської прокуратури та поліції спільно з працівниками Управління захисту економіки Київщини, в рамках розслідування кримінального провадження ч.2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Криміналного кодексу України, повідомляє ГУ НП в Київській області.

Вилучену зброю відправили на експертизи. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.


ГУ НП у Київській області


ГУ НП у Київській області


ГУ НП у Київській області


ГУ НП у Київській області


ГУ НП у Київській області


ГУ НП у Київській області


ГУ НП у Київській області


ГУ НП у Київській області


ГУ НП у Київській області

Нагадаємо, працівники Служби безпеки України виявили в київському Гідропарку схованку з великою кількістю боєприпасів.

У селі Удачне Покровського району Донецької області місцевий мешканець відкопав на власному городі схрон зброї.

У районному центрі Кринички на Дніпропетровщині 55-річний місцевий житель розважався киданням гранат у ставок.

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09 09 2017 19:40
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