Правоохоронці вилучили в жителя Слов'янська контрафактний алкоголь на суму 27,5 млн грн

Також вилучено обладнання на суму 50 тис. грн

Правоохоронці виявили підпільний цех з виробництва алкогольної продукції в районі проведення АТО.

Правоохоронці встановили, що 32-річний житель Слов'янська організував у себе вдома підпільне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв з допомогою спеціального обладнання. Свою продукцію він реалізовував через торговельну мережу регіону, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області на сторінці у Facebook.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів), було проведено 19 обшуків торгових об'єктів, домоволодінь та складських приміщень, розташованих в Слов'янську, Краматорську, Бахмуті, Бахмутському районі та Маріуполі.

За результатами проведених обшуків за місцями виробництва, зберігання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, була виявлена і вилучена алкогольна продукція різних торгових марок.

Всього в ході проведення обшуків з незаконного обігу бало вилучено підакцизних товарів на суму 27,5 млн грн та обладнання на суму 50 тис. грн.

Крім того, вилучено понад 500 тис грн, отриманих від незаконної діяльності. Досудове розслідування триває.

Раніше співробітники Служби безпеки, фіскальної служби і прокуратури вилучили у районі проведення антитерористичної операції на Донбасі контрафактного алкоголю на суму понад 30 млн гривень.