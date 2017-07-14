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Правоохоронці заблокували майно Клименка на суму 12 мільярдів доларів

Це відбулося під час обшуків у ході рослідування справи Клименка
У п'ятницю, 14 липня, в офісному центрі "Гулівер" заблоковали майно екс-міністра Олександра Клименка на суму 12 млрд дол.
Правоохоронці заблокували майно Клименка на суму 12 мільярдів доларів Фото: з вільних джерел

"Сьогодні ми проводимо енергійну фазу в ТЦ "Гулівер", де слідчі і оперативники військової прокуратури і Нацполіції працюють з майном, купленим за злочинні гроші, вкрадені в українського народу, як ми оцінюємо, які належать компаніям Клименка", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє УНН.

Аваков зауважив, що на сьогодні "заблоковано майно на суму 12 млрд дол.", а це впливає на подальші процесуальні дії правоохоронців.

Також він додав, що це другий етап спецоперації щодо податківців часів Януковича-Клименка.

Нагадаємо, що головна військова прокуратура разом із Національною поліцією проводить 183 обшуки в приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку.

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14 07 2017 15:42
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