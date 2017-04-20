Правоохоронці закрили справу про смерть екс-глави Фонду держмайна

Слідчим не вдалося встановили осіб, які могли скоїти цей злочин

Поліція закрила кримінальне провадження за фактом смерті колишнього голови Фонду державного майна Валентини Семенюк-Самсоненко у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Про це 20 квітня "Українським новинам" повідомив речник Головного управління Нацполіції Київської області Микола Жукович.

За його словами, слідчі провели розслідування і не встановили осіб, які могли скоїти цей злочин.

Правоохоронці встановили, що це було самогубство.

За словами Жуковича, справу закрили в квітні.