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Правоохоронці закрили справу про смерть екс-глави Фонду держмайна

Слідчим не вдалося встановили осіб, які могли скоїти цей злочин
Поліція закрила кримінальне провадження за фактом смерті колишнього голови Фонду державного майна Валентини Семенюк-Самсоненко у зв'язку з відсутністю складу злочину.
Правоохоронці закрили справу про смерть екс-глави Фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко. Фото: obozrevatel.com

Про це 20 квітня "Українським новинам" повідомив речник Головного управління Нацполіції Київської області Микола Жукович.

За його словами, слідчі провели розслідування і не встановили осіб, які могли скоїти цей злочин.

Правоохоронці встановили, що це було самогубство.

За словами Жуковича, справу закрили в квітні.

Нагадаємо, у своєму будинку у селі Чайки було знайдено мертвою екс-голову Фонду держмайна Валентину Семенюк-Самсоненко.

Політик і колишній соратник Валентини Семенюк-Самсоненко Олександр Мороз пов'язує її смерть з її діяльністю. У версію самогубства екс-глави Фонду Держмайна він не вірить категорично.
 

 

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20 04 2017 14:34
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