CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція закрила кримінальне провадження за фактом смерті колишнього голови Фонду державного майна Валентини Семенюк-Самсоненко у зв'язку з відсутністю складу злочину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Правоохоронці закрили справу про смерть екс-глави Фонду держмайна
Слідчим не вдалося встановили осіб, які могли скоїти цей злочин
Валентина Семенюк-Самсоненко. Фото: obozrevatel.com
Про це 20 квітня "Українським новинам" повідомив речник Головного управління Нацполіції Київської області Микола Жукович.
За його словами, слідчі провели розслідування і не встановили осіб, які могли скоїти цей злочин.
Правоохоронці встановили, що це було самогубство.
За словами Жуковича, справу закрили в квітні.
Нагадаємо, у своєму будинку у селі Чайки було знайдено мертвою екс-голову Фонду держмайна Валентину Семенюк-Самсоненко.
Політик і колишній соратник Валентини Семенюк-Самсоненко Олександр Мороз пов'язує її смерть з її діяльністю. У версію самогубства екс-глави Фонду Держмайна він не вірить категорично.
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