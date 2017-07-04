Правоохоронці запобігли вбивству екс-віце-прем'єра Молдови, - Аваков

Національна поліція разом із Держприкордонслужбою та Генеральною прокуратурою запобігла вбивству політика і бізнесмена з Молдови.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на брифінгу в Харкові, - повідомляє "112.ua".

"О 14:00 ми реалізували міжнародну операцію, яку проводили разом з Міністерством внутрішніх справ Молдови, щодо запобігання замовному вбивству колишнього віце-прем'єра Республіки Молдова пана Приходька", - заявив він.

Голова Національної поліції Сергій Князєв, який теж вийшов на брифінг, уточнив, що операція проходила в Києві та Кишиневі. У столиці України затримали виконавців, а в столиці Молдови - організаторів.

Аваков обмовився, називаючи прізвище молдовського політика. За даними LB.ua, йдеться про Влада Плахотнюка, лідера Демократичної партії Молдови.

Нагадаємо, у Луганській обл. Аваков ввів в експлуатацію ізолятор тимчасового тримання (ІТТ), який будувався 22 роки.