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Правоохоронці застосували газ під час засідання сільради на Рівненщині, – ВІДЕО

Постраждали активісти і двоє поліцейських
Під час засідання Млинівської селищної ради в Рівненській області, де вирішувалося питання про об'єднання місцевої гімназії та школи, поліцейські застосували сльозогінний газ проти мітингувальників, які намагалися потрапити до сесійної зали.
Правоохоронці застосували газ під час засідання сільради на Рівненщині, – ВІДЕО Фото: radiotrek.rv.ua

Як повідомляє місцеве "РадіоТрек", у Млинові керівництво ОТГ з громадою тривалий час не могли дійти згоди щодо об'єднання місцевої гімназії та школи. Однак сьогодні на сесії селищної ради депутати проголосували за реорганізацію навчальних закладів і закриття гімназії. У коридорі було близько 30 людей.

За словами правоохоронців, вони охороняли публічну безпеку та порядок, коли люди з коридору почали вдиратися до сесійної зали і між митингувальниками та працівниками поліції виникла бійка.

"Аби припинити протиправні дії невідомих, поліцейські застосували сльозогінний газ. У ході конфлікту постраждало двоє працівників поліції, їх доставили до медзакладу. Крім того, медичної допомоги потребували громадяни з числа активістів. Їх кількість та стан здоров'я встановлюється", – заявили в поліції.

Нагадаємо, в Рівненській області місцевий житель з вилами напав на поліцейського.

На Рівненщині під час сутички із протестувальниками постраждали восьмеро поліцейських.

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03 07 2018 23:00
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