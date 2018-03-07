Правоохоронці застосували газ під час засідання сільради на Рівненщині, – ВІДЕО

Під час засідання Млинівської селищної ради в Рівненській області, де вирішувалося питання про об'єднання місцевої гімназії та школи, поліцейські застосували сльозогінний газ проти мітингувальників, які намагалися потрапити до сесійної зали.

Як повідомляє місцеве "РадіоТрек", у Млинові керівництво ОТГ з громадою тривалий час не могли дійти згоди щодо об'єднання місцевої гімназії та школи. Однак сьогодні на сесії селищної ради депутати проголосували за реорганізацію навчальних закладів і закриття гімназії. У коридорі було близько 30 людей.

За словами правоохоронців, вони охороняли публічну безпеку та порядок, коли люди з коридору почали вдиратися до сесійної зали і між митингувальниками та працівниками поліції виникла бійка.

"Аби припинити протиправні дії невідомих, поліцейські застосували сльозогінний газ. У ході конфлікту постраждало двоє працівників поліції, їх доставили до медзакладу. Крім того, медичної допомоги потребували громадяни з числа активістів. Їх кількість та стан здоров'я встановлюється", – заявили в поліції.

Нагадаємо, в Рівненській області місцевий житель з вилами напав на поліцейського.

На Рівненщині під час сутички із протестувальниками постраждали восьмеро поліцейських.