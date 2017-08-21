Правоохоронці затримали чергового підозрюваного в сутичках 9 травня в Дніпрі
Чоловік перебував у розшуку понад три місяці і переховувався в місті Дніпрі, де і був затриманий. 31-річному підозрюваному інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.294 КК України (масові заворушення), повідомляє сайт обласної прокуратури.
Прокуратура клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Нагадаємо, що 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.
Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.
За словами очевидців, після побиття поліцією 21 чоловік звернувся за медичною допомогою, з них 11 мають серйозні тілесні ушкодження. Два ветерана АТО госпіталізовані.
10 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко проінформував про ідентифікацію та затримання 8 тітушок, що напали на учасників АТО у Дніпрі у вівторок, 9 травня, під час заходів, приурочених до Дня перемоги.
Раніше заступник начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Олег Грозь заявив, що правоохоронці володіють інформацією, що "тітушкам" платили за організацію заворушень у Дніпрі 9 травня по 600 гривень.
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