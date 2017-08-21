Правоохоронці затримали чергового підозрюваного в сутичках 9 травня в Дніпрі

Прокуратура клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою

Правоохоронці затримали ще одного учасника масових заворушень 9 травня в Дніпрі.

Чоловік перебував у розшуку понад три місяці і переховувався в місті Дніпрі, де і був затриманий. 31-річному підозрюваному інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.294 КК України (масові заворушення), повідомляє сайт обласної прокуратури.

Прокуратура клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, що 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.