Правоохоронці затримали директора "Укргазвидобутку"
"Сьогодні було затримано директора компанії ПрАТ "Укргазвидобуток" (УГВ), відомого у Харкові й області волонтера Вадима Мохова. Як зазначає його адвокат, затримання проводилося із численними порушеннями карно-процесуальних норм", - йдеться в повідомленні фінансово-промислової групи "Смарт-холдинг", інформують Українські Новини.
Як повідомляє depo.ua, Мохов підозрюється у невиконанні вимог наказу Державної служби геології та надр України про призупинення дії спецдозволу на користування надрами в період з 28 липня по 10 серпня 2017 року.
Також зазначається, що затримання відбулося на підставі ухвали суду, якому слідчий надав дані про те, що Мохов нібито переховується від органів досудового розслідування.
Група "Смарт-Холдинг" заявляє, що затримання Мохова є частиною системного тиску влади на бізнес.
Нагадаємо, раніше Вадим Мохов працював першим заступником директора ТОВ "Пром-енерго продукт".
ВАТ "Укргазвидобуток" - компанія, що має ліцензію на розробку і видобуток природного газу і газового конденсату на Островерховському родовищі в Харківській області.
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