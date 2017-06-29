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Правоохоронці затримали фігуранта у справі Курченка про оборудки з нафтопродуктами

Затриманий підбирав команду на танкери, придбані Курченком
Правоохоронці у четвер, 29 червня, затримали у Києві ще одного фігуранта справи українського олігарха-втікача Сергія Курченка, яка стосується схеми мільйонних оборудок з нафтопродуктам.
Правоохоронці затримали фігуранта у справі Курченка про оборудки з нафтопродуктами Сергій Курченко. Фото: sport-xl.net

"Відповідно до відведеної йому ролі у злочинній організації затриманий підбирав команду на танкери, придбані Курченком. У подальшому він координував діяльність ТОВ "Лагуна-Рені", морських агентів і капітанів танкерів, направлену на фіктивну перевалку нафтопродуктів через морський порт Рені", - написала у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Нагадаємо, що Генпрокуратура України звинуватила підприємця Сергія Курченка в розкраданні 5,6 млрд грн, які належали Національному банку, Укргазбанку, ПАТ "Аграрний фонд", вкладникам Брокбізнесбанку і Реал Банку.

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