Правоохоронці затримали контрактника, який хотів застосувати зброю на Майдані
Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
"Контрактник, не знаючи, що перебуває під контролем контррозвідників, замовив із зони АТО і купив для так званої "Одеської народної республіки" 12 автоматів АК та гвинтівку СВД. Закуплену зброю "патріот" збирався, згідно з допитом, "по гарячих слідах", везти сьогодні вночі на Київ для застосування завтра на Майдані", - написав він на Facebook.
Фото: facebook.com/MatiosAnatolii
Нагадаємо, що служба безпеки України виклала аудіозапис телефонної розмови представника російських спецслужб Олександра Чуліндіна з видатним сепаратистом Костянтином Долговим. Переговори стосуються підбурювання до нового Майдану в Києві 20-23 лютого.
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