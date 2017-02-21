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Правоохоронці затримали контрактника, який хотів застосувати зброю на Майдані

Військовий купив для так званої "Одеської народної республіки" 12 автоматів АК та гвинтівку СВД
Правоохоронці затримали озброєного військовослужбовця-контрактника Військово-морських сил однієї з частин, що дислокована в Одесі.
Правоохоронці затримали контрактника, який хотів застосувати зброю на Майдані Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Контрактник, не знаючи, що перебуває під контролем контррозвідників, замовив із зони АТО і купив для так званої "Одеської народної республіки" 12 автоматів АК та гвинтівку СВД. Закуплену зброю "патріот" збирався, згідно з допитом, "по гарячих слідах", везти сьогодні вночі на Київ для застосування завтра на Майдані", - написав він на Facebook.

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Нагадаємо, що служба безпеки України виклала аудіозапис телефонної розмови представника російських спецслужб Олександра Чуліндіна з видатним сепаратистом Костянтином Долговим. Переговори стосуються підбурювання до нового Майдану в Києві 20-23 лютого.

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21 02 2017 22:19
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