Правоохоронці затримали контрактника, який хотів застосувати зброю на Майдані Військовий купив для так званої "Одеської народної республіки" 12 автоматів АК та гвинтівку СВД

Правоохоронці затримали озброєного військовослужбовця-контрактника Військово-морських сил однієї з частин, що дислокована в Одесі.

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. "Контрактник, не знаючи, що перебуває під контролем контррозвідників, замовив із зони АТО і купив для так званої "Одеської народної республіки" 12 автоматів АК та гвинтівку СВД. Закуплену зброю "патріот" збирався, згідно з допитом, "по гарячих слідах", везти сьогодні вночі на Київ для застосування завтра на Майдані", - написав він на Facebook. Фото: facebook.com/MatiosAnatolii Нагадаємо, що служба безпеки України виклала аудіозапис телефонної розмови представника російських спецслужб Олександра Чуліндіна з видатним сепаратистом Костянтином Долговим. Переговори стосуються підбурювання до нового Майдану в Києві 20-23 лютого.

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