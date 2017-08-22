Правоохоронці затримали начальника поліції охорони Будника за підозрою в отриманні хабара
Про це генпрокурор написав на своїй сторінці в Facebook.
Співробітники спецслужби затримали начальника департаменту при отриманні хабара в розмірі 96 тис. гривень.
Луценко також зазначив, що всього з червня поточного року Будник встиг отримати понад 170 тис. гривень.
Зазначимо, Сергій Будник в 2008-2010 роках працював заступником начальника Департаменту ДАІ, з 2010 по 2014 роки був начальником Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України.
З квітня 2014 року — перший заступник начальника Дерпартамента ДАІ, а з жовтня того ж року — в. о. начальника Департаменту Державної служби охорони. Зараз начальник Департаменту поліції охорони.
Нагороджений орденами "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів.
Нагадаємо, що начальника слідчого відділу ГУ Нацполіції в Харківській області затримали за одержання хабара у сумі шість тисяч доларів.
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