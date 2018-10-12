Правоохоронці затримали озброєну банду, яка скоїла серію пограбувань у Києві та Одесі

За результатами спецоперації троє учасників банди вдалося затримати "по гарячих слідах" у місті Вишневе

Столичні правоохоронці знешкодили озброєну банду гастролерів, причетних до серії зухвалих пограбувань у Києві та Одесі.

Вказану злочинну групу, до складу якої входили раніше судимі громадяни Грузії та України, 1976, 1983, 1985 та 1989 років народження, затримали після вчинення чергового нападу на підприємця, інформує прес-служба прокуратури міста Києва у понеділок.

У прокуратурі пояснили, що зловмисники зазвичай діяли нахабно посеред білого дня.

"Наприклад, людина в автівці стоїть в пробці, білий день, купа свідків, але вони настільки впевнені були, що це їх не зупиняло. Розбивали скло, заволодівали грошима і втікали. Все тривало не більше 20 секунд", – розповіла УП речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

Так 6 грудня зловмисники напали на киянина, розбили в його автівці скло та відібрали рюкзак з 15 тисячами доларів США та документами.

За результатами спецоперації троє учасників банди вдалося затримати "по гарячих слідах" у місті Вишневе Київської області, одному - вдалося втекти, він перебуває у розшуку.

У ході затримання підозрювані вчинили опір та погрожували застосувати гранату.

Крім того, двоє з нападників, намагаючись втекти на автомобілі, здійснили наїзд на працівника поліції. Поліцейські у відповідь застосувати табельну зброю, внаслідок чого один з підозрюваних отримав вогнепальне поранення стегна.

Під час обшуків за місцем мешкання фігурантів та в автомобілях вилучили гранату Ф-1 із запалом, пістолет Форт-12 із набоями, пістолет Макарова, викрадений у 2017 році в Одесі, велику кількість набоїв, в’язані рукавиці, балаклави, мобільні телефони, 5 комплектів номерних знаків для автомобілів, пристрій для штучного створення радіо та GSM-перешкод та інші речові докази.

Також правоохоронці перевіряють причетність учасників вказаної ОЗГ до скоєння у період з січня по грудень 2018 року 6 розбійних нападів на території Києва та Одеси.

За результатами слідчих дій чотирьом затриманим особам оголошено підозру за ч. 4 ст.186 (Грабіж), за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) та за ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України, з санкцією - до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До суду скеровано клопотання про обрання усім зловмисникам безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.