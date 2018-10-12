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Правоохоронці затримали озброєну банду, яка скоїла серію пограбувань у Києві та Одесі

За результатами спецоперації троє учасників банди вдалося затримати "по гарячих слідах" у місті Вишневе
Столичні правоохоронці знешкодили озброєну банду гастролерів, причетних до серії зухвалих пограбувань у Києві та Одесі.
Правоохоронці затримали озброєну банду, яка скоїла серію пограбувань у Києві та Одесі Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Вказану злочинну групу, до складу якої входили раніше судимі громадяни Грузії та України, 1976, 1983, 1985 та 1989 років народження, затримали після вчинення чергового нападу на підприємця, інформує прес-служба прокуратури міста Києва у понеділок.

У прокуратурі пояснили, що зловмисники зазвичай діяли нахабно посеред білого дня.

"Наприклад, людина в автівці стоїть в пробці, білий день, купа свідків, але вони настільки впевнені були, що це їх не зупиняло. Розбивали скло, заволодівали грошима і втікали. Все тривало не більше 20 секунд", – розповіла УП речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

Так 6 грудня зловмисники напали на киянина, розбили в його автівці скло та відібрали рюкзак з 15 тисячами доларів США та документами.

За результатами спецоперації троє учасників банди вдалося затримати "по гарячих слідах" у місті Вишневе Київської області, одному - вдалося втекти, він перебуває у розшуку.

У ході затримання підозрювані вчинили опір та погрожували застосувати гранату.

Крім того, двоє з нападників, намагаючись втекти на автомобілі, здійснили наїзд на працівника поліції. Поліцейські у відповідь застосувати табельну зброю, внаслідок чого один з підозрюваних отримав вогнепальне поранення стегна.

Під час обшуків за місцем мешкання фігурантів та в автомобілях вилучили гранату Ф-1 із запалом, пістолет Форт-12 із набоями, пістолет Макарова, викрадений у 2017 році в Одесі, велику кількість набоїв, в’язані рукавиці, балаклави, мобільні телефони, 5 комплектів номерних знаків для автомобілів, пристрій для штучного створення радіо та GSM-перешкод та інші речові докази.

Також правоохоронці перевіряють причетність учасників вказаної ОЗГ до скоєння у період з січня по грудень 2018 року 6 розбійних нападів на території Києва та Одеси.

За результатами слідчих дій чотирьом затриманим особам оголошено підозру за ч. 4 ст.186 (Грабіж), за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) та за ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України, з санкцією - до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До суду скеровано клопотання про обрання усім зловмисникам безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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10 12 2018 17:17
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