Правоохоронці затримали троьх підозрюваних у підготовці замаху на координатора С14 Сергія Мазура В результаті замаху був важко поранений батько Мазура

Правоохоронці, у четвер, 1 листопада, затримали трьох підозрюваних у скоєнні замаху на координатора С14 Сергія Мазура, в результаті якого був важко поранений його батько.

Фото: Нацполіція

"Сьогодні в ході проведення спеціальних розшукових заходів поліцейськими Київської області були затримані троє осіб, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні замаху на вбивство керівника громадської організації "С14" Сергія Мазура, в результаті якого був тяжко поранений його батько", - повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. Нагадаємо, що в жовтні поточного року у вікно будинку батька Мазура невідомі кинули гранату, в результаті чого чоловік отримав поранення. Слідство вважає, що основною причиною цього замаху є громадська діяльність координатора С14 Сергія Мазура. Як відомо, в ніч на 10 жовтня в Борисполі у вікно квартири координатора організації С14 Сергія Мазура кинули гранату. Самого Сергія Мазура не було вдома, від вибуху постраждав його батько.

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