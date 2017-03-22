НОВИНИПравоохоронці затримали за хабарництво одного із заступників начальника Луцького міськвідділу поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Правоохоронці зловили полковника Луцької поліції на хабарі в $2 тис
Корупціонер систематично брав гроші за закриття кримінальних проваджень
Фото: wallpaperspider.com
"Здирник у погонах систематично брав гроші за закриття кримінальних проваджень, неправомірне повернення арештованого майна та перекваліфікацію тяжких злочинів на злочини меншої тяжкості", - повідомляє прес-служба СБУ.
Поліцейського затримали на робочому місці під час отримання чергової частини хабара у розмірі 2 тисячі доларів США.
Раніше співробітники СБУ вже задокументували факт отримання полковником поліції хабара у розмірі 200 доларів США.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що прокуратура Донецької області розслідує факти систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди двома співробітниками поліції.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 03 2017 21:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків