Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Правоохоронці зловили полковника Луцької поліції на хабарі в $2 тис

Корупціонер систематично брав гроші за закриття кримінальних проваджень
Правоохоронці затримали за хабарництво одного із заступників начальника Луцького міськвідділу поліції.
Правоохоронці зловили полковника Луцької поліції на хабарі в $2 тис Фото: wallpaperspider.com

"Здирник у погонах систематично брав гроші за закриття кримінальних проваджень, неправомірне повернення арештованого майна та перекваліфікацію тяжких злочинів на злочини меншої тяжкості", - повідомляє прес-служба СБУ.

Поліцейського затримали на робочому місці під час отримання чергової частини хабара у розмірі 2 тисячі доларів США.

Раніше співробітники СБУ вже задокументували факт отримання полковником поліції хабара у розмірі 200 доларів США.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що прокуратура Донецької області розслідує факти систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди двома співробітниками поліції.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 03 2017 21:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.