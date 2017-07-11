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Правоохоронці знайшли автомат, з якого вбили Окуєву

Зброю вивчають криміналісти
Співробітники правоохоронних органів знайшли автомат, з якого вбили ветерана АТО, лейтенанта Збройних Сил України Аміну Окуєву.
Правоохоронці знайшли автомат, з якого вбили Окуєву Фото: Аміна Окуєва / Facebook

"У справі про вбивство Аміни Окуєвої: минулого тижня в полі було знайдено автомат, з якого розстріляли автомобіль. На ньому сліди ДНК тієї людини, яка ним користувався - вбивці. Ці сліди ДНК зараз віддали експертам-криміналістам, поліції. Вони ідентифікують дані ДНК і в момент, коли у нас буде підозрюваний, ми зможемо порівняти їх і бути точно впевненими, що ця людина - вбивця чи не вбивця Аміни", - заявив радник міністра внутрішніх справ, народний депутат України Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Прямий".

Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.

За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.

Аміна Окуєва, родом з Одеси, воювала на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Брала участь у створенні батальйону імені Джохара Дудаєва, яким командує її чоловік.

Зазначимо, глава Чечні Рамзан Кадиров відкинув усі звинуваченняі  звинуватив у вбивстві чеченської військовослужбовця-добровольця Аміни Окуєвої українські спецслужби.
 

 

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07 11 2017 16:38
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