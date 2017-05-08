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Правоохоронці знайшли біля Херсона підпільний швацький цех з нелегальними мігрантами, – ФОТО

У цеху іноземці робили чоловічі та жіночі куртки, спортивний одяг, сумки
Поліція Херсонської області виявила в одному з населених пунктів біля Херсона підпільний цех з пошиття одягу.
Правоохоронці знайшли біля Херсона підпільний швацький цех з нелегальними мігрантами, – ФОТО Фото: hr.npu.gov.ua

На виробництві працювали і жили 16 дорослих іноземців із трьома дітьми, повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

Поліцейські отримали інформацію, що у двоповерховій будівлі в передмісті Херсона живуть і працюють іноземці без документів.


Фото: hr.npu.gov.ua

Під час перевірки інформації стало відомо, що на першому поверсі будівлі вони шили одяг, а на другому жили в однокімнатних приміщеннях в антисанітарних умовах. 


Фото: hr.npu.gov.ua


Фото: hr.npu.gov.ua

У цеху іноземці робили чоловічі та жіночі куртки, спортивний одяг, сумки.

Поліцейські вилучили вже готову продукцію, 20 швацьких машинок та інше обладнання.


Фото: hr.npu.gov.ua


Фото: hr.npu.gov.ua


Фото: hr.npu.gov.ua


Фото: hr.npu.gov.ua

Усі іноземці перебувають на території України з порушеннями міграційного законодавства.

В організації незаконного бізнесу підозрюється місцевий житель. Зараз поліцейські проводять заходи щодо встановлення його місця перебування та затримання. Вирішують питання про порушення кримінального провадження за ст. 172 Кримінального Кодексу України "Грубе порушення законодавства про працю" та ст. 358 КК "Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів". 


Фото: hr.npu.gov.ua

Нагадаємо, в Сан-Антоніо, штат Техас, правоохоронці виявили на парковці вантажівку, в якій перебували 38 людей, 8 з них - були мертвими.

710 мільйонів людей по всьому світу хочуть переїхати в інші країни на постійне місце проживання, тоді як 23 мільйони вже готуються зробити цей крок.

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05 08 2017 23:45
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