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Правоохоронці знайшли паспорт РФ в екс-заступника голови податкової Дніпропетровщини

Затриманий отримав прописку в анексованому Росією Криму
У колишнього заступника голови Державної податкової служби (ДФС) у Дніпропетровській області Геннадія Козака правоохоронці виявили паспорт громадянина Росії.
Правоохоронці знайшли паспорт РФ в екс-заступника голови податкової Дніпропетровщини Фото: russianlook.com

"Ось які документи і 8 тисяч російських рублів мав при собі утікач екс-податківець в аеропорту "Бориспіль" 24 травня", - повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос у Facebook. оприлюднивши фото російського паспорта на ім'я Козака.

У документі зазначено, що затриманий отримав прописку в анексованому Росією Криму.

Нагадаємо, 24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.

Зазначимо, що Печерський районний суд Києва відпустив вже п'ятьох податківців, яких було затримано під час масштабної антикорупційної операції правоохоронців.

Згодом, Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова, затриманого та доставленого до столиці в рамках масштабної антикорупційної операції.

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