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Правоохоронці знешкодили танковий снаряд, що застряг у стіні житлового будинку в Авдіївці

Обійшлося без жертв
Сьогодні в Авдіївці до поліції звернувся місцевий мешканець із повідомленням, що під час нічного обстрілу було пошкоджено сусідній будинок. Під час огляду правоохоронці виявили застряглий у стіні будинку танковий снаряд.
Правоохоронці знешкодили танковий снаряд, що застряг у стіні житлового будинку в Авдіївці Фото: facebook.com/don.gumvs

Про це повідомили у прес-службі поліції Донеччини.

За даними правоохоронців, у будинку, де був виявлений снаряд, ніхто не мешкав і тому обійшлося без жертв серед мирного населення.

"Вночі близько 23:30 стара частина прифронтового міста знов опинилась під обстрілом бойовиків. Один із танкових снарядів влучив у будинок, розташований по вулиці Чернишевського. ...постраждалих серед мирних мешканців немає. Наразі снаряд вилучено", – йдеться в повідомленні.

За фактом пошкодження будинку відкрите кримінальне провадження за статтею 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, бойовики в п'ятницю, 2 червня, ввечері обстріляли Авдіївку з танків.

 

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03 06 2017 21:40
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