Правоохоронці знешкодили танковий снаряд, що застряг у стіні житлового будинку в Авдіївці

Про це повідомили у прес-службі поліції Донеччини.

За даними правоохоронців, у будинку, де був виявлений снаряд, ніхто не мешкав і тому обійшлося без жертв серед мирного населення.

"Вночі близько 23:30 стара частина прифронтового міста знов опинилась під обстрілом бойовиків. Один із танкових снарядів влучив у будинок, розташований по вулиці Чернишевського. ...постраждалих серед мирних мешканців немає. Наразі снаряд вилучено", – йдеться в повідомленні.

За фактом пошкодження будинку відкрите кримінальне провадження за статтею 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, бойовики в п'ятницю, 2 червня, ввечері обстріляли Авдіївку з танків.