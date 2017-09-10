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Правоохоронців планують притягувати до відповідальності за тиск на бізнес

Відповідний законопроект планується внести за 2-3 тижні
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює розробку законопроекту про кримінальну відповідальність правоохоронців та контролюючих структур за надмірний тиск на бізнес.
Правоохоронців планують притягувати до відповідальності за тиск на бізнес Фото: 112.ua

"Чому ми досі корупціонерів в погонах не привели до відповідальності. Тих, хто здійснює тиск на бізнес", - розповів глава уряду під час зустрічі з представниками бізнесу, пише "Громадське".

За його словами, відповідний законопроект планується внести за 2-3 тижні.

Нагадаємо, згідно з даними засновника платформи для роботи з відкритими даними Opendatabot Олексія Іванкіна, в Україні налічується 2662353 власників бізнесів на 1,5 мільйона компаній.

У серпні Україна відкрила дані про бенефіціарів компаній та стала першою країною у світі, яка приєдналася до Глобального реєстру бенефіціарних власників - ініціативи Transparency International щодо сприяння прозорості й запобігання корупції.

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09 10 2017 12:26
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