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Праворадикали не вплинуть на рішення Європарламенту щодо безвізу, - МЗС

Лібералізація візового режиму для українців отримає необхідну підтримку європарламентарів під час дебатів 5 квітня та голосування 6 квітня
Європарламент не підтримає поправку, зареєстровану праворадикальними депутатами, щодо скасування візового режиму для України.
Праворадикали не вплинуть на рішення Європарламенту щодо безвізу, - МЗС Фото: Reuters

Про це  у Facebook написала заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Вона зазначила, що зустрілась з доповідачем Комітету з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ з питання безвізу для України Марією Габріель. Остання висловила впевненість, що наразі підготовка до дебатів та голосування за надання державі безвізового режиму відбувається в плановому порядку. 

Габріель також зауважила, що лібералізація візового режиму для українців отримає необхідну підтримку європарламентарів під час дебатів 5 квітня та голосування 6 квітня.

Зеркаль пояснила, що зараз у ЗМІ розповсюджується інформація стосовно того, що найменша політична група Європарламенту "Європа свободи та прямої демократії", яку очолює британський євроскептик Найджел Фарадж, внесла законодавчу пропозицію щодо ненадання безвізу Україні.

Втім, за її словами, це не повинно зашкодити ухваленню позитивного рішення, незважаючи на те, "що так зване "російське лоббі" усіма можливими засобами намагається створити негативну атмосферу навколо близьких перспектив запровадження безвізового режиму для України".

"Я впевнена, так само як і Марія Габріель, що рішення буде позитивним і жодних перспектив підтримки Європарламентом "російської" поправки немає", - підсумувала Зеркаль.

Нагадаємо, на сайті Європарламенту з'явилися дані, як голосували члени комітету з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) щодо надання безвізового режиму Україні.

Як відомо, Європейський парламент 5 квітня проведе дебати про надання Україні безвізового режиму, а наступного дня відбудеться голосування.

 

 

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