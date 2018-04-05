CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПраворадикали заявляють про затримання бойовика так званих угруповань "ЛНР" і "ДНР", бразильця Рафаеля Лусваргі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Праворадикали затримали в Києві бразильського бойовика Лусваргі, - ВІДЕО
Активісти відвели Лусваргі до СБУ
Фото: facebook.com/permalink.php
Про це на своїй сторінці у Facebook написав Сергій Мазур, який називає себе координатором організації "С14".
Він також оприлюднив фото затриманого бразильця.
За словами Мазура, праворадикали відведуть Лусваргі до СБУ. Він не уточнив, де знайшли Лусваргі.
Нагадаємо, що громадянин Бразилії Рафаель Лусваргі, який воював на Донбасі на боці бойовиків "ДНР", опинився на волі і зараз живе у Свято-Покровському Голосіївському монастирі Української православної церкви (Московський патріархат).
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