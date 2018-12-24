Православна церква Чорногорії домагатиметься автокефалії

"Наша держава підключиться до вирішення питання про надання автокефалії Православній церкві Чорногорії"

Сербська православна церква підриває основи незалежності Чорногорії, тому Православна церква цієї балканської держави домагатиметься автокефалії.

Про це заявив президент Чорногорії Міло Джуканович, повідомляє "Укрінформ".

"Наша держава підключиться до вирішення питання про надання автокефалії Православній церкві Чорногорії", - зазначив Джуканович.

За його словами, Сербська православна церква та її патріарх Іриней створюють обстановку напруженості на Балканах.

Джуканович звинуватив також Православну церкву Сербії у просуванні на Балканах шовінізму та інтересів Російської православної церкви.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.