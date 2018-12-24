CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСербська православна церква підриває основи незалежності Чорногорії, тому Православна церква цієї балканської держави домагатиметься автокефалії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Православна церква Чорногорії домагатиметься автокефалії
"Наша держава підключиться до вирішення питання про надання автокефалії Православній церкві Чорногорії"
церква православна
Про це заявив президент Чорногорії Міло Джуканович, повідомляє "Укрінформ".
"Наша держава підключиться до вирішення питання про надання автокефалії Православній церкві Чорногорії", - зазначив Джуканович.
За його словами, Сербська православна церква та її патріарх Іриней створюють обстановку напруженості на Балканах.
Джуканович звинуватив також Православну церкву Сербії у просуванні на Балканах шовінізму та інтересів Російської православної церкви.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.
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24 12 2018 22:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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