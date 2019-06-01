Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Православна церква України отримала томос

Тепер процедура отримання Україною церковної незалежності офіційно завершена
Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.
Православна церква України отримала томос Фото: president.gov.ua

Це відбулося під час урочистого богослужіння у церкві Святого Георгія в резиденції Константинопольського патріархату в Стамбулі.

Томос офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу. Після того почнеться процес визнання нової церкви рештою помісних церков – який, за словами оглядачів, може тривати певний час.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у своїй резиденції у Стамбулі підписав томос, який проголошує автокефалію новоствореної Православної церкви України.

Також, посол України в Туреччині Андрій Сибіга опублікував перекладнений українською мовою текст томосу про автокефалію для Православної церкви України.

 
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 01 2019 10:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.