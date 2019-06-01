CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Православна церква України отримала томос
Тепер процедура отримання Україною церковної незалежності офіційно завершена
Фото: president.gov.ua
Це відбулося під час урочистого богослужіння у церкві Святого Георгія в резиденції Константинопольського патріархату в Стамбулі.
Томос офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу. Після того почнеться процес визнання нової церкви рештою помісних церков – який, за словами оглядачів, може тривати певний час.
Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у своїй резиденції у Стамбулі підписав томос, який проголошує автокефалію новоствореної Православної церкви України.
Також, посол України в Туреччині Андрій Сибіга опублікував перекладнений українською мовою текст томосу про автокефалію для Православної церкви України.
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06 01 2019 10:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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