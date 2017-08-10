Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Правозахисникам у Туреччині загрожує 15 років ув'язнення

Їх звинувачують в участі в "озброєному терористичному угрупованні"
Прокуратура Туреччини просить суд призначити одинадцятьом правозахисникам покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.
Правозахисникам у Туреччині загрожує 15 років ув Фото: google.com

Серед підсудних, яких стосується позиція прокуратури, громадянин Німеччини Петер Штойдтнер, а також директорка турецького відділення правозахисної організації Amnesty International Іділ Езер. Як повідомляє DW, прокуратура звинувачує правозахисників в участі в "озброєному терористичному угрупованні".

Штойдтнера заарештували 5 липня цього року неподалік від Стамбула під час семінару для турецьких правозахисників. Крім нього затримали шведського IT-фахівця Алі Гараві та дев'ятьох турецьких активістів, зокрема й Езер. Усіх звинуватили у підтримці нібито "терористичної організації".

У Туреччині з 14 лютого під вартою також утримується німецький журналіст, кореспондент газети Die Welt Деніз Юджель, який має як турецьке, так і німецьке громадянство. Його обвинувачують у пропаганді тероризму та розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразово називав Юджеля шпигуном та агентом забороненої у країні Курдської робітничої партії (КРП). Ердоган також називав шпигуном Петера Штойдтнера.

У турецькій в'язниці перебуває й німецька журналістка та перекладачка Мешале Толу. Вона була затримана у Стамбулі наприкінці квітня цього року і з того часу перебуває разом з дворічною дитиною у жіночій в'язниці Бакіркей. Толу обвинувачують у підтримці лівоекстремістського угруповання MLKP.

Через спробу державного перевороту торік турецька влада посилила переслідування в країні. Через це тисячі людей були заарештовані, численні ЗМІ закриті, понад 100 тис. державних службовців звільнені з роботи. Загалом у в'язницях Туреччини пребуває близько 160 журналістів та представників медіа.

Нагадаємо, турецький суд засудив до довічного ув'язнення 34 колишніх військових, яких звинувачували у спробі вбивства президента Реджепа Тайіпа Ердогана.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 10 2017 19:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.