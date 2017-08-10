Правозахисникам у Туреччині загрожує 15 років ув'язнення

Їх звинувачують в участі в "озброєному терористичному угрупованні"

Прокуратура Туреччини просить суд призначити одинадцятьом правозахисникам покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.

Серед підсудних, яких стосується позиція прокуратури, громадянин Німеччини Петер Штойдтнер, а також директорка турецького відділення правозахисної організації Amnesty International Іділ Езер. Як повідомляє DW, прокуратура звинувачує правозахисників в участі в "озброєному терористичному угрупованні".

Штойдтнера заарештували 5 липня цього року неподалік від Стамбула під час семінару для турецьких правозахисників. Крім нього затримали шведського IT-фахівця Алі Гараві та дев'ятьох турецьких активістів, зокрема й Езер. Усіх звинуватили у підтримці нібито "терористичної організації".

У Туреччині з 14 лютого під вартою також утримується німецький журналіст, кореспондент газети Die Welt Деніз Юджель, який має як турецьке, так і німецьке громадянство. Його обвинувачують у пропаганді тероризму та розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразово називав Юджеля шпигуном та агентом забороненої у країні Курдської робітничої партії (КРП). Ердоган також називав шпигуном Петера Штойдтнера.

У турецькій в'язниці перебуває й німецька журналістка та перекладачка Мешале Толу. Вона була затримана у Стамбулі наприкінці квітня цього року і з того часу перебуває разом з дворічною дитиною у жіночій в'язниці Бакіркей. Толу обвинувачують у підтримці лівоекстремістського угруповання MLKP.

Через спробу державного перевороту торік турецька влада посилила переслідування в країні. Через це тисячі людей були заарештовані, численні ЗМІ закриті, понад 100 тис. державних службовців звільнені з роботи. Загалом у в'язницях Туреччини пребуває близько 160 журналістів та представників медіа.

Нагадаємо, турецький суд засудив до довічного ув'язнення 34 колишніх військових, яких звинувачували у спробі вбивства президента Реджепа Тайіпа Ердогана.