Правозахисники розробили інструкцію для українців, яких завербували для продажу наркотиків у РФ

"Медійна ініціатива за права людини" та "Українська Гельсінська Спілка з прав людини" розробили мобільну версію для українців, родичів яких завербували і вивезли в Росію для поширення наркотиків.

Про це "Цензор.НЕТ" повідомила координатор Медійної ініціативи Марія Томак.

"Ми розробляли цю інструкцію досить тривалий час, узгоджували її з Національною поліцією, Мінсоцполітики, ГПУ, МЗС, Мін'юстом. Вона створена для сімей тих громадян України, які стали жертвами схеми з вербування їх і вивезення на територію РФ для примусової протиправної діяльності - а саме поширення наркотиків. А також для самих затриманих або засуджених", - сказала Марія Томак.

Саму інструкцію можна скачати ТУТ.

Цю версію, кажуть розробники, можна скачати на смартфон, щоб вона була під рукою в зручному форматі. В інструкції викладені базові кроки, які повинні здійснити як родичі в Україні, так і самі затримані або засуджені громадяни України в Росії.

"Ця інструкція не обіцяє "звільнення вже завтра", але там є перелік необхідних кроків, які, з одного боку, можуть полегшити життя людині, яка потрапила в цю історію, а з іншого боку, допоможуть у перспективі отримати статус жертви торгівлі людьми. Але лише в тому випадку, якщо людина дійсно стала жертвою злочинної схеми", - додала Марія Томак.