Правозахисники та депутати оскаржать обрання Омбудсмана в Конституційному Суді

За його Найєма, вже наступного пленарного тижня ініціатори подання почнуть збір підписів

Правозахисники та народні депутати готують подання до Конституційного Суду щодо порушень у процедурі обрання Омбудсмана.

Про це сьогодні на брифінгу у Верховній Раді заявив депутат Мустафа Найєм.

За його словами, вже наступного пленарного тижня ініціатори подання почнуть збір підписів.

"Я сподіваюсь, що ми знайдемо 45 колег у залі, разом з якими звернемось до Конституційного Суду. Це не війна з особистостями, це боротьба з незалежність інституції", – наголосив він.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада обрала своїм Уповноваженим з прав людини депутатку з фракції "Народний фронт" Людмилу Денісову.