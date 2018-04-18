ПОЛІТИКА НОВИНИПравозахисники та народні депутати готують подання до Конституційного Суду щодо порушень у процедурі обрання Омбудсмана.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Правозахисники та депутати оскаржать обрання Омбудсмана в Конституційному Суді
За його Найєма, вже наступного пленарного тижня ініціатори подання почнуть збір підписів
Людмила Денісова. Фото: telegraf.com.ua
Про це сьогодні на брифінгу у Верховній Раді заявив депутат Мустафа Найєм.
За його словами, вже наступного пленарного тижня ініціатори подання почнуть збір підписів.
"Я сподіваюсь, що ми знайдемо 45 колег у залі, разом з якими звернемось до Конституційного Суду. Це не війна з особистостями, це боротьба з незалежність інституції", – наголосив він.
Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада обрала своїм Уповноваженим з прав людини депутатку з фракції "Народний фронт" Людмилу Денісову.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 04 2018 18:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?
- Кандидат от района Солнцево. Что связывает Трампа с российскими ОПГДональд Трамп, в отношении которого продолжается расследование о сговоре с Кремлем, пытался выйти на российский рынок через Солнцевскую преступную группировку, а его контакты с российской организованной преступностью намного шире, чем предполагалось ранее