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Правозахисники вимагають звільнити дружину Турчинова

Привід - її заяви щодо ЛГБТ
Правозахисні організації вимагають звільнити деканку Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова закладу та дружину секретаря Ради національної безпеки і оборони Ганну Турчинову.
Правозахисники вимагають звільнити дружину Турчинова Photo: svitle.org

Правозахисники наголошують, що Турчинова вдалася до "антиконституційних, відверто гомофобних, дискримінаційних, ксенофобних та антинаукових тверджень", коментуючи антидискримінаційні правки до шкільних підручників, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, - повідомляє "Центр інформації про права людини".

Також правозахисники повідомили, що "своїми висловлюваннями Турчинова також порушує засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності (відповідно до ст. 6 Закону України "Про освіту")".

Інформаційним приводом стало інтерв’ю "Громадському", в якому Турчинова висловила твердження про те, що ЛГБТ-люди є "відхиленням від норми", гомосексуальність - хворобою, а дискримінації жінок в Україні не існує.

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20 06 2018 15:30
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