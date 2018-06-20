Правозахисники вимагають звільнити дружину Турчинова

Правозахисні організації вимагають звільнити деканку Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова закладу та дружину секретаря Ради національної безпеки і оборони Ганну Турчинову.

Правозахисники наголошують, що Турчинова вдалася до "антиконституційних, відверто гомофобних, дискримінаційних, ксенофобних та антинаукових тверджень", коментуючи антидискримінаційні правки до шкільних підручників, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, - повідомляє "Центр інформації про права людини".

Також правозахисники повідомили, що "своїми висловлюваннями Турчинова також порушує засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності (відповідно до ст. 6 Закону України "Про освіту")".

Інформаційним приводом стало інтерв’ю "Громадському", в якому Турчинова висловила твердження про те, що ЛГБТ-люди є "відхиленням від норми", гомосексуальність - хворобою, а дискримінації жінок в Україні не існує.