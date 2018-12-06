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Правозахисники зафіксували 55 випадків тортур в окупованому Криму

Зареєстровано близько 140 кримінальних справ за всіма фактами катувань та нелюдського поводження з людьми
З початку російської окупації Криму зафіксовано щонайменше 181 випадок жорстокого поводження з місцевими мешканцями з боку підконтрольної Кремлю "влади", з них 55 випадків тортур, повідомила координатор КримSOS Таміла Ташева.
Правозахисники зафіксували 55 випадків тортур в окупованому Криму Фото: РИА "Новости"

За її словами, перші випадки негуманного ставлення до кримчан пов’язані "зі спецоперацією Росії із захоплення Криму" в березні 2014 року, повідомляє Радіо Свобода.

Потерпілий житель Криму Ібрахімджон Мірпочаєв розповів, що став жертвою катувань з боку співробітників ФСБ РФ. Після обшуку та затримання його зв’язували скотчем, надягали на голову мішок, били, пропускали струм. Він зазначив, що тортур зазнали і члени його сім’ї. За його словами, російські спецслужби також намагалися його завербувати.

За даними прокуратури АР Крим, зареєстровано близько 140 кримінальних справ за всіма фактами катувань та нелюдського поводження з людьми в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, Україна 12 червня подає до Міжнародного суду ООН меморандум у справі проти Росії щодо порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму.

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12 06 2018 19:54
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