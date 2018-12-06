Правозахисники зафіксували 55 випадків тортур в окупованому Криму
За її словами, перші випадки негуманного ставлення до кримчан пов’язані "зі спецоперацією Росії із захоплення Криму" в березні 2014 року, повідомляє Радіо Свобода.
Потерпілий житель Криму Ібрахімджон Мірпочаєв розповів, що став жертвою катувань з боку співробітників ФСБ РФ. Після обшуку та затримання його зв’язували скотчем, надягали на голову мішок, били, пропускали струм. Він зазначив, що тортур зазнали і члени його сім’ї. За його словами, російські спецслужби також намагалися його завербувати.
За даними прокуратури АР Крим, зареєстровано близько 140 кримінальних справ за всіма фактами катувань та нелюдського поводження з людьми в тимчасово окупованому Криму.
Нагадаємо, Україна 12 червня подає до Міжнародного суду ООН меморандум у справі проти Росії щодо порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Друге дихання, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Друге дихання, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"