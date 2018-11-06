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Правозахисниця опублікувала лист від Сенцова: "Я не програв і пощади не прошу"

За її словами, цей лист Сенцов написав 7 червня - на 25-й день голодування
Російська правозахисниця Зоя Свєтова оприлюднила лист, отриманий від українського політв’язня, кінорежисера Олега Сенцова, який голодує у в'язниці вже 29 день.
Правозахисниця опублікувала лист від Сенцова: "Я не програв і пощади не прошу" Фото: afp.com

Вона зазначила, що написала листа українському режисеру, у якому розповіла, що відомі російські актори та режисери записали ролик на його захист, де читають його оповідання.

Повний текст листа оприлюднило "Hromadske".

"Радий був отримати від тебе вісточку, хоч і коротку, але з гарними новинами. Я, звичайно, не можу собі уявити, що такі чудові артисти, якими я завжди захоплювався, читають мої скромні дитячі оповідання. Мені дуже важко у це повірити, особливо з місця, де я перебуваю.

А в те, що (режисер Андрій — ред.) Звягінцев плаче над "Собакою" (оповідання Сенцова), мені повірити особливо важко. Хоча, якщо я сам плакав над нею, коли перечитав його лише один раз — на другий навряд чи коли-небудь зважусь, занадто важко — чому це не може зробити хтось інший?

У нас зі Звягінцевим дуже дивний заочний зв’язок. Я бачив його одного разу на фестивалі у Мінську, але не став знайомитися. Не в моїх правилах нав’язуватися людям, тим більше знаменитим, коли немає ніякого діла, а просто так. Хоча я вже на той час вважав його одним з найсильніших російських режисерів нашого часу. А його "Повернення" вразило мене у саме серце і мотивувало знімати "Гамера". Тому що в мене був живий приклад успішного дебюту, що перевернув життя людини.

А потім, коли вже була в’язниця, він написав свого відкритого листа на мою підтримку. А мені потім, абсолютно випадково, пощастило подивитися "Левіафана" у неволі. І це не тільки найкращий фільм, що я побачив за ці чотири роки, а й однозначно найкраще, що народило російське кіно за останні роки.

Тому перекажи йому від мене великий привіт, слова визнання його безсумнівного таланту і моєї поваги. І окреме дякую за цей лист. Лише додай, що даремно він зобразив мене жертвою, яка потребує пощади переможця. Я не програв і пощади не прошу. Я добре усвідомлював, на що йшов, за що опинився тут і ні про що не шкодую. І відповім йому словами Д’Артаньяна з радянського фільму: "Подивимося, хто у чиїх ботфортів врешті решт зігне свої коліна".

Окремий і палкий привіт перекажи Юрію Дмітрієву (публіцист, глава відділення правозахисної організації "Меморіал" у Республіці Карелія — ред.). Я, звичайно, з ним не знайомий, але читав його інтерв’ю "Новій" ("Новая газета" — ред.) і одразу видно, наскільки він достойна людина.

Перекажи, якщо кому зможеш з акторів, хто озвучив мої оповідання, привіт, подяку разом із подивом і захоплення. Дякую їм за це! Ну і привіт усім добрим людям і не тільки".

Нагадаємо, український політв'язень, кінорежисер Олег Сенцов, який голодує у російській в'язниці 27-й день, написав листа правозахисникам Миколі та Тетяні Щурам.

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11 06 2018 13:18
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