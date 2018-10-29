Правозахисний центр заявляє про погрози від імені керівників ООС

Як повідомили в центрі, увечері 29 жовтня на гарячу лінію зателефонував невідомий, який представився спершу командувачем ООС, а згодом – начальником контррозвідки фронту.

Чоловік грубо і в хамській манері вимагав від оператора гарячої лінії вимкнути номер та видалити з сайту і соцмереж оголошення про роботу сервісу, погрожував кримінальним переслідуванням.

У центрі цей дзвінок розцінюють як провокацію, спрямовану проти авторитету операції Об'єднаних сил.

"Звертаємося до керівництва ООС прокоментувати даний факт, підтвердити чи спростувати свою причетність до тиску на правозахисну організацію. Просимо уповноважені органи вважати оприлюднену інформацію повідомленням про кримінальне правопорушення", – заявили в центрі.