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Правозахисний центр заявляє про погрози від імені керівників ООС

В ОС стверджують, що їхні військові не мають до цього стосунку
Правозахисний центр "Поступ", що підтримує жертв незаконних дій з боку силовиків у зоні проведення Операції об'єднаних сил, повідомив про погрози невідомих від імені представника ООС.
Правозахисний центр заявляє про погрози від імені керівників ООС Фото: gettyimages.com

Як повідомили в центрі, увечері 29 жовтня на гарячу лінію зателефонував невідомий, який представився спершу командувачем ООС, а згодом – начальником контррозвідки фронту.

Чоловік грубо і в хамській манері вимагав від оператора гарячої лінії вимкнути номер та видалити з сайту і соцмереж оголошення про роботу сервісу, погрожував кримінальним переслідуванням.

У центрі цей дзвінок розцінюють як провокацію, спрямовану проти авторитету операції Об'єднаних сил.

"Звертаємося до керівництва ООС прокоментувати даний факт, підтвердити чи спростувати свою причетність до тиску на правозахисну організацію. Просимо уповноважені органи вважати оприлюднену інформацію повідомленням про кримінальне правопорушення", – заявили в центрі.

Водночас, як пише "Громадське", у прес-центрі операції Об'єднаних сил повідомили, що ще не знають про заяву центру та не чули про ситуацію, проте вже можуть сказати, що їхні військові цього не робили.

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29 10 2018 22:15
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