"Правий Сектор" напав на депутата Дніпропетровської облради, – ФОТО

Активісти з "Правого сектору" стверджують, що хотіли припинити пропаганду цінностей Радянського союзу

14 липня у Кривому Розі представники руху "Правий Сектор" облили зеленкою і обсипали борошном депутата Дніпропетровської облради Сергія Баландіна.

Як повідомляє "Первый Городской" з посиланням на очевидців, Баландіна облили зеленкою і обсипали борошном, але фізичної сили до депутата не застосовували.

Також активісти облили фарбою вікно колишнього офісу Компартії, де в цей час зібралися пенсіонери і мешканці району.

Сергій Баландін, за інформацією видання, відмовляється коментувати інцидент.

У "Правому Секторі" стверджують, що таким чином вони зупинили "проведення комуністичного шабашу, який відбувався в колишньому офісі Компартії".

"При появі націоналістів тов. Баландів С. В. так зрадів зустрічі, що на радощах висипав на себе борошно та облився зверху зеленкою", – заявили у "Правому Секторі".

На місці події працювали патрульні, співробітники Металургійного відділення поліції, а також правоохоронці з Криворізького відділу поліції.



Фото: facebook.com/pravsektor.kr



Фото: facebook.com/pravsektor.kr



Фото: facebook.com/pravsektor.kr



Фото: facebook.com/pravsektor.kr



Фото: 1tv.kr.ua



Фото: 1tv.kr.ua



Фото: 1tv.kr.ua



Фото: 1tv.kr.ua



Фото: 1tv.kr.ua

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