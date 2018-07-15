"Правий Сектор" напав на депутата Дніпропетровської облради, – ФОТО
Як повідомляє "Первый Городской" з посиланням на очевидців, Баландіна облили зеленкою і обсипали борошном, але фізичної сили до депутата не застосовували.
Також активісти облили фарбою вікно колишнього офісу Компартії, де в цей час зібралися пенсіонери і мешканці району.
Сергій Баландін, за інформацією видання, відмовляється коментувати інцидент.
У "Правому Секторі" стверджують, що таким чином вони зупинили "проведення комуністичного шабашу, який відбувався в колишньому офісі Компартії".
"При появі націоналістів тов. Баландів С. В. так зрадів зустрічі, що на радощах висипав на себе борошно та облився зверху зеленкою", – заявили у "Правому Секторі".
На місці події працювали патрульні, співробітники Металургійного відділення поліції, а також правоохоронці з Криворізького відділу поліції.
Фото: facebook.com/pravsektor.kr
Фото: facebook.com/pravsektor.kr
Фото: facebook.com/pravsektor.kr
Фото: facebook.com/pravsektor.kr
Фото: 1tv.kr.ua
Фото: 1tv.kr.ua
Фото: 1tv.kr.ua
Фото: 1tv.kr.ua
Фото: 1tv.kr.ua
Нагадаємо, у Кривому Розі невідомі напали на голову оргкомітету фестивалю КривбасПрайд Бориса Золотченка.
У "Правому Секторі" обурилися через висловлювання командувача ООС Сергія Наєва щодо неможливості перебування в зоні бойових дій на Донбасі людей, які не входять до складу жодної силової структури.
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