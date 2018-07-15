Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Правий Сектор" напав на депутата Дніпропетровської облради, – ФОТО

Активісти з "Правого сектору" стверджують, що хотіли припинити пропаганду цінностей Радянського союзу
14 липня у Кривому Розі представники руху "Правий Сектор" облили зеленкою і обсипали борошном депутата Дніпропетровської облради Сергія Баландіна.
"Правий Сектор" напав на депутата Дніпропетровської облради, – ФОТО Фото: facebook.com/pravsektor.kr

Як повідомляє "Первый Городской" з посиланням на очевидців, Баландіна облили зеленкою і обсипали борошном, але фізичної сили до депутата не застосовували.

Також активісти облили фарбою вікно колишнього офісу Компартії, де в цей час зібралися пенсіонери і мешканці району.

Сергій Баландін, за інформацією видання, відмовляється коментувати інцидент.

У "Правому Секторі" стверджують, що таким чином вони зупинили "проведення комуністичного шабашу, який відбувався в колишньому офісі Компартії".

"При появі націоналістів тов. Баландів С. В. так зрадів зустрічі, що на радощах висипав на себе борошно та облився зверху зеленкою", – заявили у "Правому Секторі".

На місці події працювали патрульні, співробітники Металургійного відділення поліції, а також правоохоронці з Криворізького відділу поліції.


Фото: facebook.com/pravsektor.kr


Фото: facebook.com/pravsektor.kr


Фото: facebook.com/pravsektor.kr


Фото: facebook.com/pravsektor.kr


Фото: 1tv.kr.ua


Фото: 1tv.kr.ua


Фото: 1tv.kr.ua


Фото: 1tv.kr.ua


Фото: 1tv.kr.ua

Нагадаємо, у Кривому Розі невідомі напали на голову оргкомітету фестивалю КривбасПрайд Бориса Золотченка.

У "Правому Секторі" обурилися через висловлювання командувача ООС Сергія Наєва щодо неможливості перебування в зоні бойових дій на Донбасі людей, які не входять до складу жодної силової структури.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 07 2018 18:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.