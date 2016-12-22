"Правий сектор" та "Братство" перевіряють на причетність до вбивства силовиків на Майдані

Слідчих також цікавить історія з карабіном і нардепом Пашинським

Генеральна прокуратура перевіряє членів партії "Братство" і організації "Правий сектор" на причетність до вбивств міліціонерів під час Євромайдану.

Про це свідчать кілька ухвал Печерського районного суду (1; 2; 3; 4;) від 16 грудня, оприлюднені в Єдиному реєстрі судових рішень.

Зазначено, що Генпрокуратура розслідує вбивство 13 співробітників Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ і бійців спецпідрозділу "Беркут" 18-20 лютого 2014 року.

"На предмет причетності до вчинення вказаних злочинів перевіряються особи з-поміж членів організації "Правий сектор", які в період акцій протесту і після їх закінчення займали 6-й поверх готелю "Дніпро", звідки вони були виселені в січні 2015 року", - сказано в одній з ухвал.

Під час огляду готелю були вилучені документи ПС, зокрема аркуші паперу з прізвищами активістів, а також номери мобільних телефонів осіб.

Суд надав Генпрокуратурі доступ до інформації про дзвінки з указаних номерів телефонів.

Також на предмет причетності до вбивств міліціонерів перевіряють членів "Братства".

"Крім того, до вчинення зазначених злочинів можуть бути причетними члени Всеукраїнської політичної партії "Братство", - йдеться в ухвалі суду.

Суд також надав слідчим доступ до телефонів активістів партії.

Окрім того, Генпрокуратура перевіряє причетність водія автомобіля Honda, в багажнику якого було виявлено карабін NorincoCQ-A, до вбивства правоохоронців у центрі Києва, сказано ще в одній ухвалі суду.

Цей автомобіль 18 лютого 2014 року заблокували активісти на вул. Інститутській, але після втручання депутата Верховної Ради Сергія Пашинського він поїхав.

Суд дав доступ слідчим до телефонних з'єднань водія автомобіля.

Зазначимо, колишній командувач Внутрішніми військами України Станіслав Шуляк заявляв, що перші смертельні поранення під час подій на Майдані військові внутрішніх військ отримали 18 лютого.

Нагадаємо, детективи НАБУ і ГПУ провели більше десяти обшуків у регіонах країни в рамках розслідування злочинів проти Майдану.