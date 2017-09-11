Представлено офіційний м'яч чемпіонату світу 2018 року

Його кольорова гамма - біла з відтінками чорного і сірого

У Москві відбулася презентація офіційного м'яча чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

Модель назвали Telstar 18, що є відсиланням до оригінального м'ячу, яким грали в шістдесятих і сімдесятих роках минулого століття.

М'яч, вироблений компанією adidas, має всього шість панелей. Його колірна гамма - біла з відтінками чорного і сірого.

У презентації узяли участь головний тренер "Реала" Зінедін Зідан, форвард "Барселони" Ліонель Мессі, колишній півзахисник збірної Іспанії Хабі Алонсо, екс-нападник збірної Італії Алессандро Дель П'єро, знаменитий бразилець Кака і не менш відомий німець Лукас Подольські.

"Мені пощастило познайомитися з цим м'ячем трохи раніше, тому я вже спробував його. Мені сподобалося в ньому все: новий дизайн, кольори, все", - сказав капітан збірної Аргентини.

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Нагадаємо, ЧС-2018 з футболу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.