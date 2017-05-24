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Представник Африки вперше очолив ВООЗ

П'ятирічний термін повноважень Тедроса на чолі ВООЗ розпочнеться 1 липня
Новим генеральним директором Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) уперше став представник Африки.
Представник Африки вперше очолив ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус. Фото: dw.com

Тедрос Аданом Гебреісус, який раніше обіймав посади міністра охорони здоров'я і зовнішніх справ Ефіопії, переміг на виборах у вівторок, 23 травня, під час щорічної сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, обійшовши претендентів з Великобританії і Пакистану, повідомляє "Німецька хвиля".

Тедрос Аданом підкреслив, що має намір працювати для всіх 194 країн - членів ВООЗ, в ім'я миру, в якому кожен зможе вести здорове і повноцінне життя. Він пообіцяв вести боротьбу з давно відомими захворюваннями, наприклад малярією і туберкульозом, так само рішуче, як і з новими епідеміями, такими як Ебола.

П'ятирічний термін повноважень Тедроса на чолі ВООЗ розпочнеться 1 липня. Він замінить Маргарет Чан з Гонконгу, під час керівництва якої ВООЗ опинилася у кризі, дуже повільно і неефективно реагуючи на безпрецедентну за масштабами епідемію лихоманки Ебола в Західній Африці, що забрала життя 11 тисяч осіб.

Нагадаємо, що українська делегація виступила з заявою проти обрання міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової президентом 70-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

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24 05 2017 09:19
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