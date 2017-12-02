Представник МЗС Білорусі пояснив затримання Жадана непорозумінням

Про скасування заборони на в'їзд до Білорусі письменник дізнався вже на шляху до України

Затримання музиканта і письменника Сергія Жадана в Мінську Міністерство закордонних справ Білорусі назвало "непорозумінням".

За словами Жадана, про скасування заборони на в'їзд у Білорусь він дізнався вже на шляху до України.

"До мене звернулися представники МЗС Білорусі і сказали, що це непорозуміння, проблему вирішили", – розповів він в ефірі телеканалу 112 Україна.

Письменник підкреслив, що для нього заборона на в'їзд до Білорусі була несподіванкою.

"За даними правоохоронців, я був у списках з 2015 р. Потім мене виключили зі списків, а потім знову додали. Для мене це все безглуздо. Про яке тероризмі може йти мова? Це якась маячня. До нього відношення я маю хіба що з-за того, що його засуджую... Був в Білорусії минулого літа. Тоді про заборону ніхто не говорив", – сказав він.

Знову територію Білорусі Жадан планує відвідати у травні – на цей раз з концертом. Однак перед поїздкою письменник планує перевірити, чи немає кого-небудь з його музикантів в зазначених списках.

Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 лютого у Мінську міліціонери увірвалися до готельного номера Сергія Жадана й без пояснень доправили до відділення міліції, де до ранку утримували у камері без можливості зателефонувати у Посольство України.

11 лютого письменника відпустили і в’їзд до країни дозволили.