Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ їде до Києва через убивство Бабченка

У МЗС Британії заявили, що вбивці Бабченка мають бути притягнені до відповідальності

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір повідомив, що їде до Києва у зв’язку з убивством журналіста Аркадія Бабченка.

"Вилітаю до Києва у зв’язку з убивством Аркадія Бабченка. Зустрінуся з колегами, висловлю підтримку і солідарність з журналістською спільнотою в Україні після жахливого злочину", – написав Дезір у Twitter 30 травня.

Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон у Twitter написав, що вимагає притягнути до відповідальності вбивць Аркадія Бабченка.

"Я був приголомшений, коли дізнався, що ще один помітний російський журналіст, Аркадій Бабченко, був убитий. Мої думки з його дружиною і донькою. Ми повинні захистити свободу слова і вкрай важливо, щоб винні були притягнуті до відповідальності", - написав Джонсон.

Раніше генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд засудив убивство російського журналіста Аркадія Бабченка.

Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня, застрелили в Києві. Він помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення. У Аркадія Бабченка було шість прийомних дітей і одна рідна дочка.

Голова ГУ НП у Києві Андрій Крищенко зазначив, що Аркадій Бабченко не звертався в поліцію із заявами про погрози або із запитами на охорону.

Столична поліція розглядає дві версії вбивства.

ОБСЄ закликала владу України провести повне та негайне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.