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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ їде до Києва через убивство Бабченка

У МЗС Британії заявили, що вбивці Бабченка мають бути притягнені до відповідальності
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір повідомив, що їде до Києва у зв’язку з убивством журналіста Аркадія Бабченка.
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ їде до Києва через убивство Бабченка Фото: gettyimages.com

"Вилітаю до Києва у зв’язку з убивством Аркадія Бабченка. Зустрінуся з колегами, висловлю підтримку і солідарність з журналістською спільнотою в Україні після жахливого злочину", – написав Дезір у Twitter 30 травня.

Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон у Twitter написав, що вимагає притягнути до відповідальності вбивць Аркадія Бабченка.

"Я був приголомшений, коли дізнався, що ще один помітний російський журналіст, Аркадій Бабченко, був убитий. Мої думки з його дружиною і донькою. Ми повинні захистити свободу слова і вкрай важливо, щоб винні були притягнуті до відповідальності", - написав Джонсон.

Раніше генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд засудив убивство російського журналіста Аркадія Бабченка.

Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня, застрелили в Києві. Він помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення. У Аркадія Бабченка було шість прийомних дітей і одна рідна дочка.

Голова ГУ НП у Києві Андрій Крищенко зазначив, що Аркадій Бабченко не звертався в поліцію із заявами про погрози або із запитами на охорону.

Столична поліція розглядає дві версії вбивства.

ОБСЄ закликала владу України провести повне та негайне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Міністерство внутрішніх справ склало фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка.

 

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30 05 2018 15:54
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