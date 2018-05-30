Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ розкритикував рішення інсценувати смерть Бабченка

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір критикує рішення української влади інсценувати смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

"Радий, що Аркадій Бабченко живий. Я шкодую через рішення поширити неправдиву інформацію про життя журналіста. Обов'язком держави є надання суспільству коректної інформації", – підкреслив Дезір у Twitter.

Раніше представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір повідомив, що їде до Києва у зв’язку з "убивством" журналіста Аркадія Бабченка.

Як повідомляв iPress.ua, смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували. За словами Василя Грицака, Служба безпеки отримала завчасну інформацію про те, що російські спецслужби готують вбивство журналіста Бабченка.

Сам Бабченко заявив, що отримав інформацію про підготовку його вбивства близько місяця тому.

Додамо, що в організації "Репортери без кордонів" висловлюють обурення інсценуванням убивства російського журналіста Аркадія Бабченка.