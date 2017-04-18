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Представник Порошенка припускає, що пенсійний вік підвищать через 5 років

Сьогодні про підвищення віку для виходу на пенсію не йдеться
В Україні про підвищення пенсійного віку можна буде говорити через 5-10 років
Представник Порошенка припускає, що пенсійний вік підвищать через 5 років Ірина Луценко. Фото: maxpark.com

Про це заявила представник президента у ВР, нардеп від фракції БПП Ірина Луценко, передає 112.ua.

Луценко прокоментувала заяву голови місії МВФ в Україні Рон ван Родена щодо пенсійної реформи і подальшу реакцію на неї з боку віце-прем'єра Павла Розенка.

"Я не думаю, що заява Розенка тягне за собою кадрові зміни. Це говорить тільки про прагматичний підхід МВФ. Це говорить про те, що ті зауваження, які робилися, ще раз було озвучено. Це підтверджується словами представника місії МВФ в Україні, що не йдеться про підвищення пенсійного віку", - зазначила нардеп.

Вона додала, що сьогодні про підвищення віку для виходу на пенсію не йдеться.

"Це може відбутися через 5, 7, 10 років. Ми не говоримо про сьогоднішній час. Ми не говоримо, що економіка у нас на досить низькому рівні, хоча показує позитивне зростання. Це говорить про те, що низькі пенсії, і треба привести в порядок саме солідарну систему. А тільки після того коли економічні показники та інфляція будуть на досить низькому рівні, говорити про накопичувальну систему", - заявила вона.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій з жовтня і скасування їхнього оподаткування.

У той же час міністр соціальної політики Андрій Ревазаявляв, що уряду України вдалося переконати Міжнародний валютний фонд (МВФ) у відсутності необхідності підвищувати пенсійний вік до 63 років.

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