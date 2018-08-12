Представника "Дунайського пароплавства" зі спільником зловили на хабарі у $100 тис
Радник гендиректора ПАТ "Українське Дунайське пароплавство" та представник "Першої української міжрегіональної товарної біржі" в результаті махінацій занизили на 30% ціну морського судна, т/х "Николай Савицкий", 1988 року випуску (Корнойбург, Австрія), яке належить державі, повідомив генпрокурор України Юрій Луценко у Facebook.
Генпрокурор розповів, що зловмисники запропонували громадянину Н. придбати судно "Николай Савицкий" шляхом викупу без проведення аукціону за зниженою вартістю за умови передачі їм неправомірної вигоди у сумі 260 тисяч доларів.
"Після отримання частини грошових коштів у розмірі 100 тисяч доларів хапуг було затримано на "гарячому", - написав Луценко.
Нагадаємо, що трьох посадовців ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" запідозрили у розтраті 13 млн грн у зв'язку зі зловживанням службовим становищем.
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