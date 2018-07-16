Представникам центру сурогатного материнства в Україні пред’явили підозру в торгівлі людьми, - Луценко

Управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованій території військової прокуратури, зареєструвало кримінальну справу за ознаками кримінальних правопорушень про торгівлю людьми та ухилення від податків

Представникам українського центру сурогатного материнства "Біотехком" оголосили підозру у торгівлі людьми та підробці документів.

За словами Луценка, у цій справі встановлено, що в 2010 році громадян Молдови, який одночасно є громадянином Німеччини на території України організував діяльність медично центру "Біотехком" з надання медичних послуг в області репродуктивної медицини, інформує "Громадське".

"На початку 2011 року клієнтами цієї клініки стало подружжя громадян Італійської республіки, які уклали договір із вищезазначеною фірмою щодо здійснення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства. Останні зобов'язались виростити для них немовлят за оплату в 30 тисяч євро", - зазначив Луценко.

"Потенційні батьки на момент запліднення не перебували навіть на території України і не надавали свого біоматеріалу. Для пояснення, маю згадати, що Міністерство охорони здоров'я категорично в своїх документах вимагає, щоб немовля, яке передається в рамках сурогатного материнства подружжю мало принаймні ознаки одного з партнерів сурогатного материнства. Тобто, або генетичний матеріал батька, або матері, яка всиновлює, має співпасти із ДНК немовляти. В разі якщо цього немає, то ідеться про українське немовля, яке незаконно, кримінальним способом фактично продається в іншу країну", - повідомив генпрокурор.

За даними слідства, італійське подружжя, використавши підробні документи "Біотехком", а також органів державної реєстрації цивільного стану зареєструвалося батьками новонародженої дитини і в жовтні 2011 року вивезло її до Італії.

За вчинення цих дій, медичний центр "Біотехком" від громадян Італії отримав 32 тисячі євро, а сурогатна матір отримала 6 тисяч євро.

Таких випадків є більше тисяч на території України, наголосив Луценко.

Факт про незаконні відомості про дитину виявили правоохоронці Італії.

"В зв'язку із цим немовля в Італії перевели в дитячий будинок, а ці двоє громадян притягуються до відповідальності за італійським законом", - повідомив генпрокурор.

На території України розслідували цю справу поліція та прокуратура і сьогодні, 16 липня, про підозру повідомили представнику "Біотехком".

Ідеться про кримінальне правопорушення з статтею про торгівлю людьми, а одному з лікарів "Біотехком" ще і пред'явили підозру у підробці документів. Інкриміновані злочини ж особливо тяжкими, передбачається від 8 до 15 років позбавлення волі.

Після прийняття владою Індії рішення про заборону комерційного сурогатного материнства центр такої діяльності сфокусувався в тому числі в Україні, наголосив генпрокурор.

"Ми зараз є одним з найбільших операторів цього маловрегульованого в нашій країні бізнесу", - заявив Луценко.

Фірма "Біотехком" вважає дії правоохоронців тиском на бізнес. Також компанію підтримали низка депутатів.