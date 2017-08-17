Представники ОБСЄ будуть присутні на матчі "Маріуполь" - "Динамо"

У ФФУ впевнені, що присутність спостерігачів стане гарантією безпеки проведення матчу

Спостерігачі СММ ОБСЄ будуть присутні на матчі української Прем'єр-ліги між "Маріуполем" і київським "Динамо", йдеться в повідомленні на сайті Федерації футболу України (ФФУ).

Присутність спостерігачів на стадіоні стане додатковим заходом безпеки, а проведення матчу прикладом того, що в прифронтовий Маріуполь повертається мирне життя.

"Наші міжнародні партнери вітають факт проведення матчу саме в Маріуполі. Це підтвердження перспектив мирного життя і приклад дієвості політики реінтеграції тимчасово окупованих територій на Донбасі і прилеглих до них районів", - заявив президент ФФУ Андрій Павелко, інформує "112.Україна".

Очікується, що матч відвідає в тому числі і заступник голови моніторингової місії Олександр Хуг.

Матч між "Маріуполем" і "Динамо" відбудеться 27 серпня.

Нагадаємо, поліція Донецької області надіслала лист до Федерації футболу України (ФФУ) з гарантіями забезпечення безпеки на матчах Прем'єр-ліги в Маріуполі.

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Як відомо, "Динамо" відмовляється грати в Маріуполі через можливу загрозу теракту. Зокрема, органи безпеки не рекомендували "Динамо" проводити матч в Маріуполі. Тому президент клубу Ігор Суркіс вимагає перенести гру в інше місто.

У свою чергу президент ФФУ Володимир Генінсон заявляє, що федерація немає жодних підстав переносити матч, оскільки стадіон "Іллічівець" пройшов атестацію.

Разом з тим, представники ФК "Маріуполь" переконують, що в місті безпечно проводити футбольні матчі. Нещодавно в Маріуполі відбувся поєдинок першого туру чемпіонату України між тамтешньою командою та рівненським "Вересом".