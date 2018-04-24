Представники ПАРЄ стверджують, що їх хотіли підкупити повіями

Представники Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) розповіли про способи підкупу депутатів з боку Азербайджану - не обійшлося і без повій.

"Низка свідків - як депутатів, так і співробітників ПАРЄ - повідомили, що отримували різні подарунки. Вони пояснили, що не завжди легко відмовитися від таких подарунків, оскільки це буде погано сприйнято", - йдеться у звіті, повідомляє ЄвроПравда. Класичним подарунком азербайджанців була чорна ікра, вартість кілограма якої сягає кількох тисяч доларів.

"Генсек ПАРЄ Войцех Савицький визнав, що отримував коробки ікри з Азербайджану. За його словами, було дуже важко відмовитися від таких подарунків, тому після сесії асамблеї її співробітники разом з колегами влаштовували ікряні сніданки", - йдеться в статті.

Були також більш традиційні подарунки: квиток бізнес-класу, тиждень в п'ятизірковому готелі, квитки на концерти або кінне шоу. А депутат Доріс Фіала (Швейцарія) зізналася, що під час офіційного робочого візиту в Азербайджан отримала золотий ланцюг з перлами і діамантами.

Вона заявила, що повернула його азербайджанській делегації в ПАРЄ. Серед подарунків були також елітні килими. Не обійшлося і без "полунички". Іов Крахтен (Люксембург), який працював над доповіддю про обмеження діяльності НУО (неурядових організацій) в Європі, розповів, як до нього звернулися азербайджанські лобісти, які пояснили, що в Азербайджані є чорна ікра і дівчата. До конкретики справа не дійшла, тому що він відмовився.

Деякі інші свідки також згадували про пропозиції повій. Дік Марті (Швейцарія) розповів, що "під час офіційного візиту в Баку близько години ночі хтось постукав у двері його готельного номера. Він подивився у вічко і побачив там двох ледве одягнених молодих дівчат з шампанським. Він не відкрив двері", - цитується звіт в статті.

Неназваний представник секретаріату Венеціанської комісії також розповів, що в Баку в його готельний номер прийшла жінка, яка запропонувала скористатися нею. Представник європейського органу стверджує, що їй відмовив.

Нагадаємо, слідча група виявила системну корупцію в ПАРЄ. Виявлені факти підкупу делегатів ПАРЄ, представниками Азербайджану, але проблеми не обмежуються одною країною.

Звинувачення щодо корупції в ПАРЄ звучать ще від 2012 року, коли активісти оприлюднили низку підтверджень системного підкупу депутатів з боку уряду Азербайджану. Асамблея упродовж кількох років ігнорувала ці звинуваченні, доки у 2015 частину з них не підтвердила італійська поліція, затримавши одного з колишніх депутатів, Луку Волонте.

Після скандалу з колишнім президентом ПАРЄ Педро Аграмунтом проблема стала ще актуальнішою. Під тиском нових доказів ПАРЄ та Комітет міністрів РЄ погодилися створити зовнішню слідчу групу. До її складу увійшли Ніколас Братца (Nicolas Bratza, колишній президент Європейського суду з прав людини), Жан-Луі Брурьє (Jean-Louis Bruguière, авторитетний французький суддя у відставці) та Елізабет Фура (Elisabet Fura, колишня суддя ЄСПЛ, нині – шведський омбудсмен).