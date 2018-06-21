Представники правих організацій вимагають відставки очільника патрульної поліції Києва
Як повідомляє "Громадське", активісти обурені тим, що правоохоронці затримували і застосовували спецзасоби до праворадикалів на Марші рівності.
Участь у протесті взяли близько сотні людей, серед них – представники ВО "Свобода", "Правого сектору" та С14.
Вони вигукували "Зозулю у відставку!" та закликали "завершити з поліцейським свавіллям".
Фото: hromadske.ua
Фото: hromadske.ua
Нагадаємо, в Києві 17 червня відбувся Марш рівності "КиївПрайд-2018". Хода рушила о 10 ранку від Національної опери України та пройшла центром міста. Правоохоронці повідомляли, що участь у "КиївПрайді-2018" взяли 3,5 тис. учасників.
Зранку, перед проведенням Маршу група людей намагалася перекрити шляхи проведення заходу. Сталися сутички між поліцією та учасниками акції, які ночували в центрі міста, "щоб висловити свій протест". Повідомлялося, що затримали загалом 57 людей, 5 правоохоронців постраждали. Ввечері 17 червня столична поліція відпустила всіх затриманих під час Маршу рівності.
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