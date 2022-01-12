Окупанти на ЗАЕС розкрадають бюджет Росатома - ГУР
Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.
За інформацією ГУР, окупанти оформляють фіктивні фінансові документи на ім'я працівників ЗАЕС, які мають українське громадянство.
"Реальні фінансова звітність не оформлюється і не подається. Тобто, гроші які призначались для оплати роботи персоналу станції привласнюються окупаційною адміністрацією та співробітниками "Росатому", - пояснили в розвідці.
Також у ГУР додали, що з 1 грудня чергова оперативна зміна Запорізької АЕС має вносити в добові донесення інформацію про обстріли території станції та наявні пошкодження.
За даними розвідки, значна частина росіян залишила ЗАЕС, залишається близько 500 загарбників. Із них 200 - це кадирівці з батальйону "Ахмат", до обов'язків яких входять залякування українського персоналу та схиляння до співпраці з російськими окупантами.
"У промисловій зоні станції виявлено близько 300 мін, які залишили по собі підрозділи окупантів, коли залишали станцію. Про це було повідомлено так звану "поліцію" Енергодару. Співробітники ФСБ, які прибули на місце подій, розповсюдили інформацію, що це начебто "тайники диверсійних підрозділів ЗСУ", - зазначили в ГУР.
Нагадаємо, що сьогодні Енергоатом звільнив заступника головного інженера ЗАЕС за співпрацю з окупантами.
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