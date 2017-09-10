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Представники Росії наймали двох блогерів-афроамериканців для дискредитації Клінтон, - ЗМІ

Блогери "Вільямс і Келвін" виступали з різкою критикою кандидата від Демократичної партії на виборах президента країни
Представники російської влади під час передвиборчої кампанії в США в 2016 році найняли двох відеоблогеров-афроамериканців, які в своїх роликах і записах на Facebook, Twitter та інших соціальних мережах виступали з різкою критикою кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.
Представники Росії наймали двох блогерів-афроамериканців для дискредитації Клінтон, - ЗМІ Фото: CNN

Про це повідомляє видання The Daily Beast.

На сторінці блогерів, проект яких називається "Вільямс і Келвін", йдеться, що сім'я Клінтонів - "це серійні вбивці, які планують зґвалтувати всю країну". При цьому, з їх точки зору, Дональд Трамп не може бути расистом, "оскільки він бізнесмен".

Крім того, на думку блогерів, кампанія Хілларі Клінтон "фінансувалася мусульманами".

"Ми, темношкіре населення, стоїмо єдиним фронтом: ми єдині в переконанні, що Гілларі Клінтон - не наш кандидат", - зазначав один з блогерів у відеозаписи на YouTube.

За твердженням джерел The Daily Beast, в серпні поточного року сторінку "Вільямса і Келвіна" заблокувало керівництво Facebook, ідентифікувавши її як "пропагандистський аккаунт, підтримуваний урядом Росії". У тому ж місяці, за даними видання, сторінку блогерів заблокували також і в Twitter, але на сервісі YouTube їх сторінка дотепер існує.

Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.

Разом з тим, Facebook виявив активність створених Росією фейкових акаунтів, для поширення у соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США і передав всю отриману інформацію ФБР.

Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.

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09 10 2017 07:37
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