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Представники Росії зірвали скайп-конференцію тристоронньої групи, - ЗМІ

Україна та ОБСЄ взяли участь, а російська сторона - ні
Представники Російської Федерації зірвали скайп-конференцію тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, скликану за ініціативою української сторони через загострення ситуації в Авдіївці.
Представники Росії зірвали скайп-конференцію тристоронньої групи, - ЗМІ Фото: Vadim Braydov / AP

"Представники Росії зірвали сьогодні скайп-конференцію, скликану за ініціативою української сторони у зв'язку з невиконанням домовленості про припинення вогню в районі Авдіївки", - повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до переговорного процесу.

За його словами, спочатку російська сторона підтвердила готовність до таких переговорів, проте пізніше послалася на їх недоцільність.

У результаті, зазначив співрозмовник агентства, "Україна та ОБСЄ взяли участь, а російська сторона - ні".

Зазначимо, що евакуація цивільних з обстрілюваної Авдіївки може початися вранці 1 лютого.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив про готовність екстрено скликати Раду безпеки ООН у випадку загострення ситуації в Авдіївці.
 
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31 01 2017 19:57
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