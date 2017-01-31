CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПредставники Російської Федерації зірвали скайп-конференцію тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, скликану за ініціативою української сторони через загострення ситуації в Авдіївці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Представники Росії зірвали скайп-конференцію тристоронньої групи, - ЗМІ
Україна та ОБСЄ взяли участь, а російська сторона - ні
Фото: Vadim Braydov / AP
"Представники Росії зірвали сьогодні скайп-конференцію, скликану за ініціативою української сторони у зв'язку з невиконанням домовленості про припинення вогню в районі Авдіївки", - повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до переговорного процесу.
За його словами, спочатку російська сторона підтвердила готовність до таких переговорів, проте пізніше послалася на їх недоцільність.
У результаті, зазначив співрозмовник агентства, "Україна та ОБСЄ взяли участь, а російська сторона - ні".
Зазначимо, що евакуація цивільних з обстрілюваної Авдіївки може початися вранці 1 лютого.
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив про готовність екстрено скликати Раду безпеки ООН у випадку загострення ситуації в Авдіївці.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 01 2017 19:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- ФОТО Захисники довкілля вперше показали величезну систему рифів біля Амазонки, – Фото
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles
влажность:
давление:
ветер: